“تجمع العلماء”: لإعطاء فرصة لحكومة منتجة تعمل على إنقاذ لبنان

طالب “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الجمعة “لإعطاء فرصة لحكومة منتجة تعمل على إنقاذ لبنان من الأزمات التي يمر بها”.

واعتبر التجمع ان “هناك فرصة اليوم من خلال التدخل الفرنسي الذي يظهر انه يتعامل حتى الآن بواقعية مع الأوضاع الداخلية ويسعى الى توفير مساعدات أقرت سابقا في سيدر ومستعد لعقد مؤتمر دولي لمصلحة تقديم مساعدات الى لبنان”.

من جهة ثانية، رأى التجمع ان “الخطوة التي أنجزت على الصعيد الفلسطيني بعقد مؤتمر للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بين بيروت ورام الله خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأمل التجمع أن “تسهم هذه الخطوة في موقف فلسطيني موحد وتعيد تكوين منظمة التحرير الفلسطينية على أسس صحيحة تستطيع من خلالها مواجهة مؤامرة صفقة القرن وخطة الضَّم وتعود إلى النهج الوحيد الذي يحقق التحرير وهو نهج المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام