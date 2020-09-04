الأمن العام: توقف حركة المسافرين بمركز العريضة ناتج من عطل متكرر في شبكة الاتصالات

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان الجمعة عن “توقف حركة المسافرين في مركز العريضة الحدودي(مع سوريا) خارج عن سيطرتها، وهو ناتج من عطل متكرر في شبكة اتصالات أوجيرو يؤدي الى انقطاع كامل للاتصالات داخل المركز وانقطاع الربط الالكتروني بينه وبين مقر المديرية في بيروت”.

وقال البيان إنه “ورد على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من السائقين اللبنانيين القادمين من سوريا إلى لبنان عبر مركز العريضة الحدودي، يشتكون من التأخير في السماح لهم بالدخول، ومشيرين إلى أن ما يحصل معهم هو نتيجة تقاعس عناصر الأمن العام في تأديتهم لعملهم”، واوضحت أن “توقف حركة المسافرين في مركز العريضة الحدودي خارج عن سيطرتها، وهو ناتج من عطل متكرر في شبكة اتصالات أوجيرو يؤدي الى انقطاع كامل للاتصالات داخل المركز وانقطاع الربط الالكتروني بينه وبين مقر المديرية في بيروت”، وتابعت “مما يجبر عناصر المركز على اتمام الاجراءات الادارية اللازمة لدخول المسافرين مع مقر المديرية عبر مركز العبودية الحدودي ما يؤدي الى انتظار المسافرين لوقت أطول”.

وأشار البيان إلى أن “جميع السائقين الوافدين من سوريا عبر مركز العريضة الحدودي دخلوا لبنان، وهي تعمل مع وزارة الاتصالات وشركة أوجيرو ليصار إلى إصلاح العطل بالسرعة القصوى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام