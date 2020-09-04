“الجبهة الديمقراطية”: لإطلاق ورشة عمل لإنجاز ما قرره اجتماع الأمناء العامين للفصائل

دعت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” إلى إطلاق أوسع ورشة عمل على الصعيد القيادي من أجل إنجاز ما قرره اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقالت الجبهة إن “من أبرز نقاط الاجماع الوطني كما تبلورت في البيان الختامي هي الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، كما نص عليها برنامجنا الوطني، في التمسك بحقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس المحتلة وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، والتصدي لمخططات دولة الاحتلال والإدارة الأميركية في صفقة القرن ومخططات الضم”.

وثمنت الجبهة “وحدة الموقف الوطني الفلسطيني من عمليات التطبيع ورفض كل أشكالها وآخرها الاتفاق الثلاثي الأميركي الإسرائيلي الإماراتي باعتباره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم