دياب ترأس اجتماعين لمتابعة ملفات الإغاثة والمساعدات بالمنطقة المنكوبة من بيروت

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الجمعة اجتماعين متتاليين لمتابعة ملفات الإغاثة والمساعدات في المنطقة المنكوبة من بيروت بسبب انفجار المرفأ، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة العميد الركن سامي الحويك.

وضم الاجتماعان الوزراء: زينة عكر، محمد فهمي، عماد حب الله، رمزي المشرفية، حمد حسن، طارق المجذوب، ماري كلود نجم، عباس مرتضى، شربل وهبي، دميانوس قطار، ريمون غجر، غادة شريم، طلال حواط، لميا يمين، فاتينيه أوهانيان والمستشار خضر طالب.

كما استقبل دياب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام