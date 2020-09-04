“الجهاد”: سنعمل على انجاح مخرجات مؤتمر الفصائل وتفعيل لجانه جميعا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين محمد الهندي أن “السلطة الفلسطينية أصبحت على قناعة تامة بفشل المفاوضات وبالتالى هذا يعني اشارة جديدة لإمكانية نجاح اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد أمس الخميس في بيروت”.

وقال الهندي الجمعة “سنعمل على انجاح مخرجات المؤتمر وتفعيل لجانه جميعا”، وأشار الى أن “موقف الجهاد الاسلامي واضح فيما يتعلق بمسألة دولة على حدود الـ 67″، وأكد ان “موقف الحركة هو تحرير فلسطين كاملة، ولكن هذا الموقف للجهاد الاسلامي يصب في انجاح المؤتمر”.

المصدر: فلسطين اليوم