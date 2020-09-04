إتحاد بلديات جبل عامل: تسجيل 4 اصابات جديدة بوباء كورونا

أفاد التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل في جنوب لبنان الجمعة أنه “تم تسجيل 4 اصابات جديدة بوباء كورونا، موزعة كالاتي: اصابتان وافدتان الى بلدة عديسة، اصابة في بلدة دبين واصابة في بلدة الخيام، وقيد التحقق من حالة واحدة”.

وأشار التقرير الى أن “عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه، هو 106 إصابات و64 حالة شفاء و 4 حالات وفاة”، وتابع “يوجد حاليا قيد المتابعة 33 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، مقسمة بين حالتين داخل المستشفى و 31 قيد الحجر المنزلي، وحالتين نقل سكنها الى بيروت وهي تحت متابعة واشراف الجهات المعنية”.

وشدد التقرير على “ضرورة التزام الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام