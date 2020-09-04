العماد عون: مسؤولياتنا العديدة لن تشتت اهتمامنا عن الإرهاب والعدو الإسرائيلي

دشن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في الذكرى الثالثة لمعركة “فجر الجرود”، نصبا تذكاريا في ساحة بلدة رأس بعلبك.

وبالمناسبة، قال عون “إننا في الذكرى الثالثة لمعركة فجر الجرود نعود إلى هذه الأرض الطيبة التي تحررت بفضل إرادة شعبنا وتضحيات جيشنا، مستذكرين الدماء التي روت ترابها، فأنبتت عزة وكرامة وحرية”، وتابع “في 30 آب عام 2017، طوينا صفحة أليمة من تاريخنا مع الإرهاب، لكننا لن نستكين ولن نسمح له بالعودة ولو بوجوه أخرى”، واضاف “مسؤولياتنا العديدة وهي شرف لنا، لن تشتت اهتمامنا عن عدوين لا يستكينان كلما حانت لهما الفرصة، وهما الإرهاب والعدو الإسرائيلي”.

ولفت عون الى ان “وطننا يعاني منذ تشرين الماضي أزمات متلاحقة وصولا إلى انفجار مرفأ بيروت الكارثي”، وتابع “منذ اللحظات الأولى لانفجار المرفأ، تولى الجيش أمن المنطقة”، واضاف “هول الكارثة وحجمها جعلا أولويته أمن المرفأ والسلامة العامة والبحث عن الأحياء تحت الركام، ثم البحث عن المفقودين”.

وقال عون “كنا ولا زلنا إلى جانب شعبنا”، وتابع “لسنا مع فريق ضد آخر ولن نكون، فليعلم أن الجيش على مسافة واحدة من الجميع وسيبقى مدافعا عن الحريات كما الممتلكات العامة والخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام