لقاء للجنة “إدارة أزمة كورونا” في بعلبك.. 258 إصابة حتى الآن

عقدت “لجنة إدارة أزمة كورونا” لقاء موسعا في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بمشاركة رئيس اللجنة العلمية في اللجنة النائب علي المقداد، مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، ممثل مكتب الشؤون البلدية لحركة أمل في البقاع النقيب محمد طه، المسؤول الصحي في إقليم البقاع علي الكيال، المدير الإقليمي للدفاع المدني في بعلبك بلال رعد، مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة ومسؤولي الجهات الصحية المعنية في البقاع.

وأعلن النمر أن “اللقاءات المشتركة بين قيادتي حركة أمل وحزب الله في البقاع ستكون دورية، لمتابعة وباء كورونا الذي بدأ يقترب بشكل أكبر من قرانا ومنطقتنا، مع التأكيد بأن المستشفيات الحكومية والخاصة هي محور العملية الصحية”، وأضاف “نحن في منطقة البقاع نتحدث عن حوالي 258 إصابة حتى الآن، ولقد تابعنا كل حالات الحجر الموجودة في المناطق”.

من جهته، أكد النائب المقداد أن “هناك من يعمل ليلا ونهارا لمواجهة جائحة كورونا وحماية الناس ولكن من الواجب أن يساعدنا أهلنا التزام وضع الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي لمسافة آمنة، عدم المصافحة وغسل اليدين بالماء والصابون، مع الإطمئنان نحن بحاجة إلى دعاء وعمل”، وتابع “هذا اللقاء ليس الأول وإنما هو لقاء جامع وسيكون تأسيسيا للقاءات مقبلة للقوى الصحية العاملة في المنطقة، التي تكافح وتقاوم هذا الوباء الذي يفتك يوميا في كل أنحاء العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام