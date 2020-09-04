الشيخ الخطيب: وحدة الجيش والشعب والمقاومة كانت ولا تزال افضل سلاح لحفظ لبنان

طالب نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي” في لبنان الشيخ علي الخطيب في رسالة الجمعة اللبنانيين والمقيمين والوافدين “باتخاذ الاحتياطات الضرورية للحد من تفشي جائحة الكورونا”.

وتمنى الشيخ الخطيب “للرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب النجاح في مهامه الوطنية بتشكيل حكومة انقاذية إصلاحية تضع في أولويات عملها انقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي وحفظ النقد الوطني وإستعادة الأموال المنهوبة وإعطاء اموال المودعين لاصحابها”.

وشدد الشيخ الخطيب على “ضرورة ان تكون الحكومة قوية وقادرة ومتضامنة تعمل لمصلحة لبنان وشعبه وتتعالى عن المصالح الضيقة، وتضم النخب الوطنية المشهود لها بالخبرة والنزاهة”.

ورأى الشيخ الخطيب ان “لبنان المهدد من العدو الصهيوني والمحاصر من الإدارة الأميركية بعقوبات جائرة كان و لايزال عصيا على المؤامرات التي تريد اخضاعه للتخلي عن المقاومة وسلاحها الذي حرر ارض لبنان ودحر الارهابين الصهيوني والتكفيري”.

وأكد الشيخ الخطيب على ان “قوة لبنان التي تحميه وتحفظ ارضه وشعبه تتشكل في وحدته الوطنية المرتكزة على تلاحم شعبه وجيشه ومقاومته”، وشدد على ان “هذه الوحدة كانت ولا تزال افضل سلاح لحفظ لبنان وردع العدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام