118 حالة وفاة جديدة بكورونا في إيران والمتعافون أكثر من 330 ألفا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 118 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 22 الفا و44 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 330 الفا و308 أشخاص لغاية الآن. واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي الجمعة، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2026 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة 382 الفا و772 شخصا.

وأشارت الى أن 1,073 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات. ولفتت الى أن 3,695 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة. كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و331 الفا و73 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

المصدر: ارنا