إيران ضمن الدول الخمس الاولى بالعالم في تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة

اعلن مدير منظمة الصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الادميرال امير رستكاري ان ايران تعد ضمن الدول الخمس الاولى في العالم في مجال تصميم وتصنيع السفن الحربية السريعة.

واشار الادميرال رستكاري في تصريح للتلفزيون الايراني الى افتتاح معرض وزارة الدفاع، وقال: ان صناعات وزارة الدفاع اصبحت اليوم قادرة على التصميم والتصنيع، في ظل كفاءة مهندسيها وتسعى الوزارة إلى اعتماد الذكاء الصناعي والروبوتات واستخدام أنظمة على شكل حرب شبكية والتي تعد أحد متطلبات حروب اليوم، ونصمم الأسلحة والمعدات وفقًا لذلك.

واضاف، إنه في الحقل البحري اصبحنا ضمن الدول الخمس الاولى في العالم في تصميم وتصنيع السفن السريعة والزوارق السريعة البالغة سرعتها 130 كم في الساعة وهي زوارق راجمة للصواريخ كما ان ايران اضحت من بين الدول الـ 13 الاولى في العالم في تصميم وتصنيع الغواصات ومن بين الدول الـ 20 الاولى في العالم في تصنيع أنواع المدمرات والبوارج الراجمة للصواريخ، العديد من الدول لم تدخل مجال التأثير السطحي، وهناك أقل من 10 دول دخلت هذا المجال من بينها ايران.

وتابع الأدميرال رستكاري بأننا أحرزنا اليوم تقدمًا كبيرًا في مجال انتاج محركات الديزل حيث قمنا بتوطين محركي ديزل بقدرة 1300 حصان و 900 حصان في البلاد، وابرمنا عقدا مع شركة سكك الحديد الايرانية لتزويدها بعشر محركات.

واضاف، اننا توصلنا اليوم الى تكنولوجيا أتمتة علبة التروس لدبابات زنة 60 طنًا ونحن قادرون على مساعدة شركات صناعة السيارات في البلاد وتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لتصنيع مختلف انواع علب التروس الأوتوماتيكية لسيارات الركاب في غضون عام.

المصدر: وكالة ارنا