انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والرطوبة على الساحل تصل الى 98% وتحذير من خطر اندلاع الحرائق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وزيادة الشعور بالحر ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية مع رياح ناشطة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

– معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل : من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

– نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خلال “موجة الحر” ، كما ندعو الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا فترة الظهيرة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية لشهر أيلول خصوصا على الجبال وفي الداخل كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة أحيانا ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، علما ان الحرارة المحسوسة على الساحل تكون اعلى بكثير من الحرارة في الظل نتيجة الارتفاع في نسبة الرطوبة والتي وصلت صباحا الى 98 %.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وزيادة الشعور بالحر ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية مع رياح ناشطة.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 25 الى 37 درجة، في الداخل من 19 الى 43 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل بسبب الرطوبة المرتفعة، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 98 %.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام