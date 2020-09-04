تشاووش أوغلو: اليونان للأسف كذبت بشأن مبادرة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2020 - 12:50

تشاووش أوغلو: اليونان للأسف كذبت بشأن مبادرة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

منذ 26 mins 4 September، 2020
أخبار موقع المنار

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