بلدية بقسطا: ارتفاع عدد الإصابات الى 13 وتعقيم مسجد البلدة

أعلنت بلدية بقسطا في بيان، عن إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرحبيل الى 13، حيث يلتزم المصابون الحجر المنزلي فيما تعافى 3 اشخاص من الفيروس. واكد رئيس البلدية ابراهيم مزهر ان “التعاون مستمر بين البلدية وجميع السكان لمواجهة هذه الجائحة بكل الوسائل الممكنة، وأهمها متابعة كل الحالات المصابة حيث يجري التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي ومن اجراء المخالطين لهم لفحوصات ال PCR”.

واشار مزهر الى “اصابة احد رواد مسجد الصحابي الشرحبيل بن حسنة، حيث سيتم إغلاق المسجد لبضعة أيام حتى تتم عملية التعقيم وحصر عدد المصابين”.

المصدر: الوكالة الوطنية