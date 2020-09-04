خلية الأزمة في فنيدق: لا إصابات جديدة بكورونا وحالتا شفاء

أكدت خلية الأزمة في فنيدق في بيان أن “لا إصابات جديدة بكورونا اليوم وأن حالتين تماثلتا للشفاء، وبذلك يكون العدد 19 إصابة. وبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالي 12، علماً أن العدد التراكمي هو 31 حالة منذ آذار/مارس الماضي، وعدد حالات الحجر المنزلي 48 حالة. في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة حتى هذه الساعة”. ودعت الى “التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية وأهمها وضع الكمامة بشكل الزامي”، وكررت تحذيرها و”تحميل المسؤولية الأخلاقية والشرعية لكل المخلين بالأمن الصحي في بلدتنا، والتزام إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وإلغاء أشكال التجمعات كافة تحت شعار نلتزم لننتصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية