إليك أعراض ‘كورونا’ الغريبة وغير المعروفة

في ظل تطوره بشكل سريع يوما بعد يوم، يواصل العلماء جهودهم لكشف ألغاز فيروس كورونا المستجد، الذي بات من الصعب حصر كل أعراضه سواء المعروفة أو تلك التي حيرت الباحثين منذ ظهور الوباء في ووهان الصينية منذ ما يقرب من نحو 9 أشهر.

و بحسب تحاليل أجرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن معظم المرضى المصابين بفيروس كورونا لديهم إحدى هذه الأعراض الثلاثة، وهي الحمى، أو السعال، أو ضيق التنفس.

وفقا لـ”CNN”، فإن السعال هو أكثر الأعراض انتشارا، بينما الحمى تأتي في المركز الثاني، في حين احتل ضيق التنفس المرتبة الثالثة حيث تم ربطه بالمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

بينما كانت هناك أعراض غريبة كان الأطباء شهود عيان عليها عند بعض المرضى مثل، تلف كبد طبيبين في الصين والتي كشفت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث تغيرت بشرة “يي فان وهو ويفينج”،42 عاما، في مدينة ووهان الصينية بعد إصابتهما بكورونا، إلى اللون القاتم، حيث كان ذلك سببا في تأثير الفيروس على الكبد الذي أصبح تالفا.

عرض آخر حدث لأول مرة، تمثل في فقدان النطق لشخص أمريكي، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، تسبب فيروس كورونا في تلف دماغ أحد المرضى في الولايات المتحدة، بسبب التأثير على الجهاز العصبي، بل وصل الأمر إلى أن صاحب الـ70 عاما من ولاية فلوريدا، فقد القدرة على التحدث بشكل مؤقت.

وشهدت إيطاليا فقدان سيدة، 58 عاما، من منطقة ديترويت، أجزاء كبيرة من خلايا الدماغ، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما أنها بمجرد وصولها إلى المستشفى لإسعافها كانت مرتبكة ومشوهة، وأثبتت الأشعة المقطعية على دماغها، وجود بقع داكنة، مما يشير إلى تراكم السوائل أو فقدان كبير لخلايا الدماغ، وفقا لـ”ميرور”.

بينما عانت تريسي بيني من اسكتلندا، من أعراض غريبة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مثل ضعف التركيز عندما تجلس أو تقف، بسبب خلل عصبي في الدماغ”، وفقا لصحيفة ميرور.

و إضافة إلى الأعراض، هناك علامات يصدرها الجسم، قد تكون إشارة إلى الإصابة بالوباء.

-احمرار والتهاب العين: إحدى العلامات النادرة التي قد تكشف عن إصابتك بفيروس كورونا، وقد تظهر قبل الأعراض الأخرى لدى نسبة قليلة من الأشخاص، وعادة ما يصيب العينين ويؤدي إلى احمرارها أو الشعور بحرقان وألم بها، ما ينتج تقيح يلتصق بالرموش ويسبب الحكة وسيلان الدموع، كما ذكر موقع euronews

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، من العلامات التي قد تكشف إصابتك بفيروس كورونا، ارتباك التفكير، فبعض مرضى كورونا الذين احتاجوا لجهاز تنفس صناعي، كانوا يعانون من ارتباك التفكير والهذيان لدرجة أنهم لا يعرفون أين هم وفي أي سنة، بسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

-آلام في العضلات أو الجسم: وفقا لموقع “eatthis”، تقول أبتون شيزر إنها عانت من المرض، وباتت في حالة تحسن لكنها تعاملت مع مجموعة من الأعراض الغريبة مثل التعب وآلام الجسم وحساسية الجلد والسعال وفقدان المذاق والرائحة لمدة ثمانية أيام.

-آلام البطن “إسهال وغثيان وقيء”: من العلامات التي تكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي، حدوث غثيان أو قيء، بسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، وكذلك إذا وجدت نفسك مصابًا بإسهال، فاتصل بطبيبك فورا، وفقا لموقع eatthis

-آفات أصابع الأقدام: تقول صحيفة ميرور، وفقا للمجلس العام الإسباني لكليات الطب، إنه تم اكتشاف أن بعض مرضى كورونا، لديهم آفات على أصابع أقدامهم، تشبه جدري الماء أو الحصبة.

-تساقط الشعر: وفقا لموقع “Business Insider”، يتسبب فيروس كورونا يتساقط شعر المريض، حيث كشفت امرأة من لونج آيلاند الأمريكية، أنها عانت من تساقط كميات كبيرة من شعرها، بعد أكثر من شهرين على إصابتها بكوفيد-19.

-فقدان السمع: وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت دراسة أن المرضى أو المتعافين من فيروس كورونا المستجد، عانوا من مشكلات في حاسة السمع طويلة المدى، بمعدل شخص واحد من كل 8.

أكد مختصو السمع في جامعة مانشستر، بعد إجراء الفحص والمتابعة على 121 شخصا بالغا دخلوا مستشفى ويثينشو نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، أن 16 شخصا منهم أصيبوا بتأثر في السمع

المصدر: bc arabic