الصين تسجل25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة ، تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24. ساعة الماضية، و26 حالة بدون أعراض.

وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج.

وبحسب البيان بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين حتى الآن 85102 بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: وكالة سبوتنيك