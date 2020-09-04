غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #الضبية باتجاه #انطلياس وصولاً حتى #نهرالموت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2020 - 08:40

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #الضبية باتجاه #انطلياس وصولاً حتى #نهرالموت

منذ 35 mins 4 September، 2020
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