غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #خلدة باتجاه انفاق #المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2020 - 08:40
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الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: الامارات ارتكبت اثما كبيرا بالاتفاق الذي عقدته مع كيان العدو
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النخالة: يجب اعلان المرحلة الحالية مرحلة تحرر وطني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية
الرئيس العراقي برهم صالح لماكرون: العراق يتطلع إلى دور محوري في المنطقة ولا نريد أن يكون بلدنا ساحة صراع للآخرين
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المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يقف بجانب المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلان فرض عقوبات أميركية على مدعيتها العامة
الكرملين: لا نرى أي مبرر لاتهام روسيا بأنها خلف تسميم المعارض أليكسي نافالني وندعو الغرب إلى عدم إطلاق أحكام متسرعة
الكرملين: موسكو تأمل أن تحصل على المعلومات المتعلقة بالمادة السامة التي عثر عليها الألمان في تحاليل نافالني
رئيس الوزراء الفرنسي: نعد بخلق 160 ألف وظيفة جديدة في 2021 في إطار خطة لانعاش الاقتصاد المتضرر من كورونا
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل سيدة فلسطينية بالقرب من مستوطنة كريات أربع بالخليل
فنزويلا دعت الامم المتحدة والإتحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقررة في 6 من كانون الأول
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا
السيد الحوثي: التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى خسائر الإستسلام والخنوع
السيد الحوثي: موقفنا المتضامن مع شعوب أمتنا من لبنان وسوريا الى بورما والهند هو موقف مبدئي وجزء أساسي من التزامنا الديني
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من #خلدة باتجاه انفاق #المطار
منذ 38 mins
4 September، 2020
احوال الطرقات في لبنان
انفقا المطار
خلدة
غرفة التحكم المروري
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