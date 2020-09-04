تركيا تتجاوز حاجز 1600 إصابة يومية بكورونا وسط ارتفاع معدل الوفيات الجديدة

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في تركيا حاجز 1600 حالة مع استمرار ارتفاع مؤشر الوفيات جراء الجائحة.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الخميس، بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1642 ليصل إلى 274943 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة بعد أن تراجع سابقا إلى مستوى أدنى من 1000 حالة، وسجلت البلاد في إحصائية يوم 31 أغسطس 1587 حالة، وفي 1 سبتمبر 1572، وفي 2 سبتمبر 1596.

وذكرت الوزارة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 6511 شخصا إثر رصد 49 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن سجلت السلطات الصحية التركية في 31 أغسطس 44 حالة، وفي 1 سبتمبر 47، وفي 2 سبتمبر 45.

وأعلنت أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 248087 شخصا بعد تسجيل 1211 حالة شفاء جديدة، فيما تراجعت نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى 90% بعد أن بلغت سابقا 92%.

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 7.466 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات السكان، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

المصدر: روسيا اليوم