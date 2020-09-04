العراق يبحث مع أوكرانيا التعاون في مجالي التسليح ومكافحة الإرهاب

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الخميس، مع الحكومة الأوكرانية التعاون المشترك في مجالات عدة بينها التسليح ومكافحة الإرهاب.
وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن “الزيارة تهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق وأوكرانيا في مجالات التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية”.
وبحث الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع مع الحكومة الأوكرانية “القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها”.
المصدر: روسيا اليوم