العراق يبحث مع أوكرانيا التعاون في مجالي التسليح ومكافحة الإرهاب

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الخميس، مع الحكومة الأوكرانية التعاون المشترك في مجالات عدة بينها التسليح ومكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن “الزيارة تهدف إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق وأوكرانيا في مجالات التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية”.

وبحث الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع مع الحكومة الأوكرانية “القضايا المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها”.

المصدر: روسيا اليوم