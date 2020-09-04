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September 4 2020 - 08:40

المكسيك تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة خلال اليوم الماضي

منذ 53 mins 4 September، 2020
وزارة الصحة المكسيكية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 133974 أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الجمعة، عن تسجيل 4790 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة 587 مصابا بـ"كوفيد 19". وبهذه الحصيلة الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 133974 والوفيات إلى 15944. وتشدد الحكومة على أن "العدد الحقيقي أعلى من الأرقام المعلنة رسميا"، بسبب إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.
أخبار دولية - المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5937 إصابة جديدة بفيروس كورونا و513 وفاة خلال اليوم الماضي.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 616 ألفا و894 حالة، وحصيلة الضحايا 66329 شخصا.

وقالت الحكومة، إن “العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة، بسبب أن غالبية المرضى لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية، أو أنهم يفضلون العلاج المنزلي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم أن بلاده تخطط للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجانب الروسي مستعد لتقديم بروتوكولات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على الفور.

المصدر: وكالة سبوتنيك

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