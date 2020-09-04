طهران تدين الاساءة لنبي الاسلام

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بشدة نشر مجلة شارلي إيبدو الصور المسيئة لرسول الإسلام.

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس بان سعيد خطيب زاده ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ادان بشدة خطوة مجلة شارلي إيبدو في نشر الصور المسيئة لنبي الإسلام صلى الله عليه واله وسلم .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ان أي إهانة أو ازدراء لنبي الإسلام الكريم وغيره من الأنبياء السماويين أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية: “العمل المهين للمجلة الفرنسية ، الذي تكرر بذريعة حرية التعبير ، جرح مشاعر الموحدين بالعالم، وشكل استفزازا وإهانة للقيم والمعتقدات الإسلامية لأكثر من مليار مسلم في العالم”.

وأكد خطيب زاده في الختام انه وخلافًا لما قامت به هذه المجلة من عمل مسيء ، فإن حرية التعبير قيمة عالية يجب استخدامها بشكل بناء من أجل التعايش السلمي بين البشر وزيادة التفاهم بين الأديان.

المصدر: وكالة انباء فارس