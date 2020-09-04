سوريا: 4 وفيات جديدة ومجموع الإصابات يقترب من 3 آلاف حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل أربع وفيات و75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 2973 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 124 حالة وفاة، كان آخرهم وزير الزراعة السابق أحمد القادري.

كما أعلنت الوزارة شفاء 20 حالة ما يرفع حالات التعافي من الفيروس إلى 681 حالة.

ووفق بيانات وزارة الصحة فإن دمشق تبقى المحافظة الأكثر تعرضا لانتشار حالات الإصابة، إذ تم فيها تسجيل 26 حالة من بين الإصابات المعلن عنها اليوم، تلتها كل من حلب واللاذقية بـ 20 إصابة، ثم حمص بـ 5 إصابات، فحماة بـ 3 إصابات، وأخير السويداء بإصابة واحدة.

بينما توزعت الوفيات على حمص، ودير الزور، بوفاة في كل منهما، وبينما تم تسجيل حالتي وفاة في ريف دمشق.

المصدر: سانا