البرازيل تتجاوز 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2020 - 04:52

البرازيل تتجاوز 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

منذ 53 mins 4 September، 2020
تظهر الأارقام والبيانات الرسمية ارتفاعا مطردا في عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، حيث بلغ عدد الوفيات حتى الآن أكثر من 731 ألفا، فيما اقترب عدد المصابين من 20 مليون مصاب. وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، حيث بلغ عدد الوفيات فيها 163 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 5 ملايين شخص. وفي البرازيل أظهرت آخر بيانات وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات تجاوز 100 ألف، كذلك تجاوز عدد المصابين 3 ملايين مصاب. وتأتي المكسيك في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث سجلت أكثر من 52 ألف حالة وفاة، وتجاوز عدد المصابين 4.8 ألف مصاب. وفي بريطانيا حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 47 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية أكثر من 312 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء. وتسبب تفشي الوباء في الهند في وفاة أكثر من 44 ألف شخص، فيما تم تسجيل 2.2 مليون إصابة حتى الآن. وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت أكثر من 35 ألف وفاة و250 ألف إصابة. وفي فرنسا حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 30 ألف شخص، وتجاوز عدد المصابين 235 ألفا منذ بدء تفشي الوباء، تليها إسبانيا التي تجاوز فيها عدد الوفيات 28 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد المصابين أكثر من 314 ألفا. وفي البيرو التي تحتل المرتبة التاسعة في قائمة الدول الأكثر تضررا تجاوز عدد الوفيات 21 ألفا، وسجلت حوالي 480 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء. وفي إيران التي تشهد موجة ثانية من تفشي الوباء حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 18500 شخص، وتم تسجيل 326 ألف إصابة.
أخبار دولية - البرازيل

تجاوزت البرازيل، اليوم الخميس، حاجز الـ4 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 43773 حالة جديدة و834 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة نشرتها مساء اليوم، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 43773 حالة، مقابل 46934 أمس الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4041638.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 834 حالة، مقابل 1184 في إحصائية الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 124614 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز

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