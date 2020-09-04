برلسكوني يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

كشف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال برلسكوني في كلمة موجهة إلى أنصار حزبه “إيطاليا إلى الأمام”، اليوم الخميس: “أصابني، مثل الكثير من الإيطاليين، مرض (كوفيد). وأنا لم أقلل أبدا من خطورة هذا المرض… وهذا حدث لي أيضا”.

وتابع قائلا: “لم يعد لدي ارتفاع درجة الحرارة ولم أعد أشعر بالألم، وأريد أطمئنكم، فإن حالتي جيدة إلى قدر كاف وأنا مستمر في العمل”.

وأكد برلسكوني استعداده للعمل على الحملة الانتخابية قبيل الانتخابات المحلية التي ستجري في البلاد في 20 و21 سبتمبر المقبل، رغم العزل الصحي. كما قدم الشكر لرجال السياسة الذين أعربوا عن تضامنهم معه.

وقد تم الإعلان عن إصابة سيلفيو برلسكوني البالغ 83 عاما من العمر بفيروس كورونا أمس الأربعاء. كما تأكدت إصابة شريكته مارتا فاشينا البالغة 30 عاما من العمر بفيروس كورونا أيضا.

المصدر: نوفوستي