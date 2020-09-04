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September 4 2020 - 01:44

الرئيس الصربي يرفض بندا يعترف باستقلال كوسوفو في محادثات بواشنطن

منذ 1 ساعة 4 September، 2020
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أخبار دولية - صربيا

قال وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش إن رئيس البلاد ألكسندر فوتشيتش رفض بشكل قاطع بندا يتحدث عن الاعتراف بانفصال إقليم كوسوفو، خلال محادثات جارية بواشنطن.

وأضاف داتشيتش في حديثه للصحفيين: “لقد تلقيت معلومات من واشنطن تفيد بأن الرئيس فوتشيتش رفض بشدة الفقرة 10… وقال إنه سيتصرف وفقا لما يمليه دستور صربيا”.

وكان فوتشيتش قال في الأسبوع الماضي إنه يشعر بالخوف قبيل اللقاء في واشنطن لبحث موضوع كوسوفو، حيث أشارت مصادر كوسوفية وقتها إلى أنه سيُطلب من الرئيس الصربي التوقيع على الاعتراف بانفصال الإقليم.

المصدر: وكالات

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