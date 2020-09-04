وزارة الصحة: 4 حالات ايجابية نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2/9/2020، إضافة إلى إقفال يومية 31/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع (4) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 2/9/2020 كالتالي:

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج إقفال يومية 31/8/2020 كالتالي:

– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية).

– رحلة أضنة: شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام