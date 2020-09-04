خلية الأزمة في الضنية تغلق بلدة بيت الفقس 5 أيام

أصدرت الخلية المصغرة لإدارة الكوارث في قضاء المنية ـ الضنية بيانا موقعا من رئيس الخلية قائمقام القضاء رولا البايع، أوضحت فيه أنه “بعد التواصل مع أعضاء اللجنة نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ في بلدة بيت الفقس، حيث تبين نتيجة التحاليل المخبرية التي قامت بها رئيس قسم الصحة في القضاء أن عدد المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 قد بلغ حوالي 25 إصابة، من تاريخ 20/8/2020 لغاية تاريخ 3/9/2020.

واستنادا إلى توجيهات معالي وزير الصحة العامة، وحفاظا على السلامة العامة ومنع انتشار الفيروس، فقد تقرر إقفال بلدة بيت الفقس بالتنسيق مع رئيس البلدية بصورة مؤقتة، حيث يمنع الدخول والخروج إلا للضرورة حفاظا على سلامة المواطنين، من صباح يوم الجمعة الواقع في 4/9/2020 ولمدة خمسة أيام”.

وناشدت الخلية في بيانها “الأهالي إلتزام الحجر المنزلي وعدم الخروج إلا عند الضرورة، وإقفال كافة المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، باستثناء محلات بيع المواد الغذائية على أن تلتزم بالشروط الصحية وشروط السلامة العامة، وتكليف خلية الأزمة في البلدة مراقبة مدى التزام المرضى بالحجر وعدم الإختلاط، ومنع كافة التجمعات والإحتفالات ومجالس العزاء في البلدة، وتكليف الأجهزة الأمنية المعنية التعاون مع البلدية وخلية الأزمة في البلدة بإجراء دوريات بصورة متواصلة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين”.

وطلبت الخلية في بيانها من “كافة المواطنين في قضاء المنية ـ الضنية ضرورة التحلي بروح المسؤولية والوعي، والإلتزام بوضع الكمامة والتباعد الإجتماعي، بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير في كافة القرى حفاظا على سلامتهم، على أن تقوم اللجنة باتخاذ التدابير المناسبة عند بروز أية معطيات جديدة بالنسبة للبلدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية