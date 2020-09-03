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September 3 2020 - 22:34

وزارة الدفاع الروسية: مقاتلة تابعة لنا اعترضت طائرتين أمريكية وبريطانية

منذ 22 mins 3 September، 2020
مقاتلة روسية
أخبار دولية - روسيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن مقاتلة من نوع “ميغ-31” تابعة لها اعترضت طائرتين أمريكية وبريطانية فوق مياه بحر بارينتسيفو(شمال روسيا).

وقالت الوزارة إن “وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت اليوم 3 سبتمبر/ايلول فوق المياه الدولية لبحر بارينتسيفو هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية”، وأضافت أن “مقاتلة من طراز ميغ-31 تابعة للأسطول الشمالي أقلعت بهدف تحديد هويتهما ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية”.

وتابعت الوزارة “حدد طاقم المقاتلة الروسية هوية الهدفين الجويين حيث تبين أنهما طائرة استطلاع استراتيجية من طراز RC-135 للقوات الجوية العسكرية للولايات المتحدة، وطائرة استطلاع R.1 sentinel للقوات الجوية البريطانية”.

المصدر: روسيا اليوم

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