اليمن: جرائم العدوان تتواصل في مختلف المحافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي على اليمن الخميس 24 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة اليمنية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 11 غارة على مديرية مدغل و5 غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية ماهلية في محافظة مأرب”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن 5 غارات على منطقة الظهرة في مديرية خب والشعف بالجوف وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة وغارة على مديرية الظاهر بصعدة”.

وتابعت المصدر انه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة أكثر من 160 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضح المصدر أن “من بين خروق العدوان، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق 5 طائرات حربية في أجواء الفازة وحيس و12 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية”، وأضاف أن “خروق العدوان شملت غارتين لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية و 24 خرقًا بقصف صاروخي و112 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله