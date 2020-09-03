مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الخميس 3-9-2020

انتهت المشاوراتُ وبدأَ مشوارُ التأليف. رئيسُ الحكومةِ المكلفُ مصطفى اديب بدأَ البحثَ وفقَ قناعتِه عن اختصاصيينَ لتشكيلِ حكومةٍ متجانسة كما قالَ بعدَ لقائه رئيسَ الجمهوريةِ العماد ميشال عون. فلاقته كتلةُ الوفاءِ للمقاومة بتجديدِ الدعوةِ الى تسهيلِ امرِ التكليف، والتأكيدِ على التعاطي ايجاباً مع المبادراتِ من الاشقاءِ والاصدقاء، في ضوءِ التزامِها وحرصِها على السيادةِ الوطنية.

وقبلَ ان ترتسمَ معالمُ الصورةِ الحكوميةِ التي التمسَ اديب نوايا بتسهيلِ انجازِها من كافةِ الكتلِ النيابيةِ كما قال، ارتسمَ في اذهانِ اللبنانيينَ عصفُ انفجارِ المرفأِ معَ الاعلانِ عن كشفِ اربعِ حاوياتٍ تحملُ نحوَ اربعةِ اطنانٍ من نيترات الامونيوم، كانت موضوعةً قربَ المدخلِ رقم تسعة في المرفأ، ما ادخلَ القضيةَ في اسئلةٍ جديدةٍ عن اهمالٍ متمادٍ حتى بعدَ شهرٍ من الانفجار..

وفي تحقيقاتِ الانفجارِ استمعَ المحققُ العدليُ فادي صوان الى رئيسِ حكومةِ تصريفِ الاعمال حسان دياب، على ان يستمعَ الى الوزراءِ المعنيينَ والمتعاقبينَ خلالَ سنواتِ القضية.

قضيةٌ جديدةٌ في المرفأِ الجويِّ كُشِفَ عنها اليومَ عبرَ شاشةِ المنار. تسربٌ لاربعةٍ وثمانينَ الفَ ليترٍ من وقودِ الطائراتِ نتيجةَ انابيبَ مهترئةٍ تحتَ المطار.

تمت معالجةُ الخللِ قبلَ ان يتسببَ بكارثةٍ مشابهةٍ لكارثةِ المرفأ، وفتحَ العينَ على الصيانةِ الضروريةِ وعقودِها الالزامية. فطمأنَ وزيرُ الاشغالِ في حكومةِ تصريفِ الاعمالِ ميشال نجار انَ الامورَ قيدُ المعالجة، وطالبَ رئيسُ الجمهوريةِ مدعي عام التمييز بالتحركِ لمتابعةِ القضية.

وبينَ الازماتِ والقضايا انفاسُ املٍ من تحتِ الركام، معَ توقفِ فرقِ البحثِ عندَ منزلٍ مهدمٍ جراءَ انفجارِ المرفأِ في منطقةِ الجميزة، لاستشعارِ آلاتِ البحثِ بوجودِ حرارةٍ قد تدلُ على احدِ الاحياء.