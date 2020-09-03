الصحة اللبنانية : تسجيل 588 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2020 - 20:56

الصحة اللبنانية : تسجيل 588 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الاخيرة

منذ 1 ساعة 3 September، 2020
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