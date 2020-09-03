وزارة الصحة: 3 حالات ايجابية على متن رحلات 1 و2 ايلول – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2020 - 19:16

وزارة الصحة: 3 حالات ايجابية على متن رحلات 1 و2 ايلول

منذ 26 mins 3 September، 2020
مطار بيروت
لبنان

افادت وزارة الصحة العامة بـ “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 2/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث (3) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 1/9/2020 كالتالي:

–  رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
–  رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
–  رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
–  رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
–  رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)
–  رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)
–  رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 2/9/2020 كالتالي:

–  رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
–  رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
–  رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
–  رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
–  رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
–  رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
–  رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)
–  رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
–  رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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