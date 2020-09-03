وزارة الصحة: 3 حالات ايجابية على متن رحلات 1 و2 ايلول

افادت وزارة الصحة العامة بـ “استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 2/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث (3) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 1/9/2020 كالتالي:

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 2/9/2020 كالتالي:

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام