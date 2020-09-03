الرئيس أديب بعد لقائه الرئيس عون: قناعتي في حكومة متجانسة تعمل بسرعة على وضع الإصلاحات موضع التنفيذ

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب الذي أطلعه على أجواء الاستشارات النيابية التي أجراها أمس لتشكيل الحكومة.

بعد اللقاء، صرح الرئيس أديب إلى الصحافيين، فقال “التقيت فخامة الرئيس ووضعته في أجواء الاستشارات النيابية التي اجريتها يوم امس مع النواب والكتل النيابية، ولمست من الجميع التعاون والرغبة في تسريع تشكيل الحكومة العتيدة من اجل مواجهة التحديات الداهمة، وخصوصا تداعيات انفجار مرفأ بيروت والبدء بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية”.

أضاف: “قناعتي ورغبتي هي في ان يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اخصائيين تسعى للعمل بسرعة وبشكل عاجل من اجل وضع هذه الإصلاحات التي ذكرتها موضع التنفيذ. واتفقت مع فخامة الرئيس على ان نبقى على تواصل، وانشاء الله نتوفق بأسرع وقت ممكن في تشكيل هذه الحكومة”.

وعما اذا كان يرغب بأن تكون الحكومة كلها من الاخصائيين، قال: “الهدف هو ان يكون هناك فريق عمل متجانس يعمل بأسرع وقت ممكن لتنفيذ هذه الإصلاحات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام