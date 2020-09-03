اليمن: وقفة شعبية دعما للجيش واللجان وتنديدا بجرائم العدوان

نظمت وقفة شعبية قبلية بمديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء اليمنية الخميس تنديدا بجرائم العدوان السعودي الاميركي ودعما للجيش اليمني واللجان الشعبية.

وبارك المشاركون “بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وتكبيد العدو خسائر كبيرة في العدة والعتاد”، وأكدوا “الاستمرار في رفد الجبهات حتى طرد الغزاة والتصدي لمخططات العدوان ومرتزقته المندسين”.

وشدد المشاركون على أن “مواصلة مواجهة مؤامرات العدوان وجرائمه”، ولفتوا الى ان “هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا إصرارا وعزيمة في مواجهة العدوان”.

المصدر: موقع انصار الله