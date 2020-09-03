“الجهاد”: الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتنازل عن حقوقه وسيفشل الخطط الجديدة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فسلطين نافذ عزام أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتنازل عن حقوقه وسيفشل الخطط الجديدة المتمثلة في صفقة القرن ومشروع ضم الضفة الغربية”، وتابع “كما أفشل خطط التسوية وإنهاء الصراع لمصلحة العدو”.

وشدد الشيخ عزام على انه “رغم أوضاع الأمة العصيبة، ستظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب والمسلمين”، وأضاف “الفلسطينيون نابوا عن كل الأمة في الدفاع عن رمزها المقدس المسجد الأقصى، وتعرض الفلسطينيون لنكبات ومجازر على مدى قرن كامل ولم يجبرهم ذلك على الخضوع والاستسلام”.

المصدر: فلسطين اليوم