“الجهاد”: الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتنازل عن حقوقه وسيفشل الخطط الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2020 - 17:36

“الجهاد”: الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتنازل عن حقوقه وسيفشل الخطط الجديدة

منذ 32 mins 3 September، 2020
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فسلطين نافذ عزام أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتنازل عن حقوقه وسيفشل الخطط الجديدة المتمثلة في صفقة القرن ومشروع ضم الضفة الغربية”، وتابع “كما أفشل خطط التسوية وإنهاء الصراع لمصلحة العدو”.

وشدد الشيخ عزام على انه “رغم أوضاع الأمة العصيبة، ستظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للعرب والمسلمين”، وأضاف “الفلسطينيون نابوا عن كل الأمة في الدفاع عن رمزها المقدس المسجد الأقصى، وتعرض الفلسطينيون لنكبات ومجازر على مدى قرن كامل ولم يجبرهم ذلك على الخضوع والاستسلام”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة