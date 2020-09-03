الصحة الايرانية: رصد 1994 إصابة جديدة بكورونا.. والتوصل الى لقاح ليس متاحاً قبل أقل من عام

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما لاري أنه تم تسجيل 1994 حالة اصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تعافت من المرض وغادرت المستشفيات وصلت لـ 328595 حالة. وأوضحت لاري، في إحاطة الخميس، أن “من بين 1994 إصابة مؤكدة تم ترقيد 1063 حالة في المستشفيات لتصعد حصيلة مرضى كوفيد 19 الى 380764 حالة في البلاد”. وأعربت لاري عن أسفها لوفاة 129 شخص في الساعات الـ 24 الفائتة لتبلغ محصلة الوفيات 21926 حالة.

وأكدت أن عدد الحالات التي تشافت من المرض وغادرت المستشفيات وصلت لـ 328595 ، فيما يخضع 3702 مريض للعناية المشددة. المتحدثة لاري أشارت الى اجراء 3,307,383 فحص كورونا في ايران حتى الان.

كما اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية أن “فرق الابحاث الايرانية تعمل سريعا للتوصل الى لقاح مضاد لمرض كورونا، الا ان هذا الامر لن يكون متاحا قبل اقل من عام”. وقالت لاري، في تصريح صحفي الاربعاء في جامعة العلوم الطبية بمدينة قزوين شمال غرب طهران، إن “بعض الدول والمراكز البحثية في العالم من الصين وروسيا وبريطانيا والهند تدعي التوصل الى صنع لقاح كورونا ونحن ايضا نتقدم مع العالم الى الامام في هذا المجال”. واضافت، ان “صنع لقاح كورونا بحاجة الى مراحل مختبرية؛ اختبارات حيوانية وانسانية ومن ثم العمل التجريبي ويجب اختباره على ما بين 100 الى 3 آلاف شخص لتحديد تاثيره وعدم خطورته”.

وتابعت لاري، انه “بناء على ذلك فاننا يمكننا الاستفادة من لقاح موافق عليه من قبل منظمة الصحة العالمية، لانه وفقا للمقالات والابحاث المنجزة يفقد المريض مناعته تجاه المرض بعد عدة اشهر من استخدامه لهذه اللقاحات”. وقالت المتحدثة، اننا “اتخذنا الاجراءات اللازمة في هذا المجال بناء على الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية واجرينا مراسلات مع الدول المتقدمة في مجال صنع اللقاح ووضعنا سلتنا في الدور”.

واوضحت لاري بان “هنالك الكثير من المقالات الواردة في مجال مرض كورونا المستجد وورد في بعضها ان سرعة انتقال الفيروس تضاعف ما بين 9 الى 10 اضعاف ولكن لم يثبت لنا لغاية الان شيء حول التغيير الجيني للفيروس ولم نشاهد في ابحاثنا شيئا من هذا القبيل عمليا”. وحول افتتاح المدارس قريبا في البلاد قالت، ان “السياسة العامة في العالم مبنية على اساس افتتاح المدارس لانه وفقا لاعلان منظمة الصحة العالمية ليس من المعلوم الى متى سيستمر فيروس كورونا ولا يمكن اغلاق جميع الاجهزة والمؤسسات”. واضافت، ان “وزارة الصحة مكلفة بوضع بروتوكولات صارمة لان صحة وسلامة التلامذة واوليائهم والمعلمين مهمة جدا بالنسبة لنا.”

المصدر: مهر+ارنا