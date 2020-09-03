الشيخ الخطيب: لتضمين قضية الامام الصدر ورفيقيه بالبيان الوزاري للحكومة العتيدة

اكد نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب ان “الامام المغيب السيد موسى الصدر له فضل على كل اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب فلقد كان جهده وجهاده من اجل لبنان وكل اللبنانيين”.

وقال الشيخ الخطيب بعد زيارته السيدة رباب الصدر بحضور كريمة الامام الصدر السيدة مليحة الصدر “الامام الصدر كان حريصا جدا على الوحدة الوطنية وانماء المناطق المحرومة”، وتابع “قضية تغييبه يجب ان تكون قضية كل اللبنانيين وموضع متابعة الدولة اللبنانية”.

واضاف الشيخ الخطيب “بمناسبة تكليف الدكتور مصطفى أديب تشكيل الحكومة نرى ان واجب الدولة اللبنانية متابعة قضية الامام الصدر والعمل لتحريره ورفيقيه”، وطالب “الحكومة العتيدة ان تضمن قضية تغييب الامام الصدر ورفيقيه في بيانها الوزاري، لتكون هذه القضية موضع اهتمام الدولة ومتابعتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام