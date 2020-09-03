الكرملين: بوتين يعرب عن استعداد روسيا للتعاون مع الصين في منع الحروب والصراعات في العالم

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، هنأه فيها بالذكرى الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، مبدياً استعداد روسيا “للتعاون مع الصين وبذل الجهود المشتركة من أجل منع الحروب والصراعات في العالم”. وجاء في بيان الكرملين في هذا الشأن “لقد كانت الحرب العالمية الثانية أكبر مأساة في تاريخ البشرية، فقد حصدت أرواح عشرات الملايين. لقد تلقى الاتحاد السوفيتي والصين الضربة الرئيسية للفاشية، واللذان دفعا ثمنا هائلا من الخسائر البشرية في القضاء على المعتدي”.

وأضاف البيان “أعرب الرئيس الروسي عن الاستعداد مع الصين الصديقة لضمان الأمن والاستقرار العالميين”.

المصدر: سبوتنيك