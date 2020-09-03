الرئيس عون يطلع من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب على حصيلة الإستشارات النيابية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2020 - 15:50

الرئيس عون يطلع من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب على حصيلة الإستشارات النيابية

منذ 39 mins 3 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة