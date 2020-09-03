عودة قرابة 450 لاجئاً سورياً إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين أن قرابة 450 لاجئا عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على الفايسبوك “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 447 لاجئا آخر (منهم 134 امرأة و228طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي. وبحسب المركز، عاد 22 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في مدينة دوما وبلدتي مزرعة محمود والريحان بريف دمشق و ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا ، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 43 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك