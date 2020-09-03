قطر تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى 119420 بعد رصد 214 حالة جديدة والوفيات تبلغ 201 بعد تسجيل وفاتين منذ الأمس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2020 - 15:50

قطر تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى 119420 بعد رصد 214 حالة جديدة والوفيات تبلغ 201 بعد تسجيل وفاتين منذ الأمس (سبوتنيك)

منذ 45 mins 3 September، 2020
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