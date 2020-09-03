قطر تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى 119420 بعد رصد 214 حالة جديدة والوفيات تبلغ 201 بعد تسجيل وفاتين منذ الأمس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2020 - 15:50
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الرئيس عون يلتقي الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة مصطفى أديب للإطلاع منه على حصيلة الإستشارات النيابية
الرئيس عون طلب من وزير الأشغال إصلاح منشآت متهالكة مخصصة لتزويد الطائرات في مطار بيروت
الرئيس عون طلب من المدعي العام التمييزي التحقيق في ما ذكر عن هدر للمال العام في المنشآت الخاصة بالطائرات
المحامي العام التمييزي أحال على النيابة العامة المالية كتاب ديوان المحاسبة حول أعمال الصيانة بالمطار للتحقيق بهدر المال
الوكالة الوطنية:تم إبلاغ قيادة الجيش للكشف على ما أشير اليه من خطر جراء اهتراء البنى التحتية بالمطار واتخاذ ما يلزم
مساعدة وزير الخارجية الايطالية في بيروت اليوم ولقاءات للسفيرة في روما لزيادة المساعدات للبنان
قيادتا حماس والجهاد برئاسة كل من إسماعيل هنية وزياد نخالة تلتقيان في بيروت وتشيدان بصمود المقاومة
الرئيس العراقي برهم صالح لماكرون: العراق يتطلع إلى دور محوري في المنطقة ولا نريد أن يكون بلدنا ساحة صراع للآخرين
هآرتس: افتتاح الأجواء السعودية تبدو كدفعة أولى ضمن صفقة تم نسجها مع واشنطن
كوشنر: هناك عرض على الطاولة للفلسطينيين ونأمل أن يتواصلوا معنا ويقبلوا به
كوشنر: هناك خطة أمنية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين
نادي الأسير الفلسطيني: الأسير الخطيب استشهد أثر جلطه قلبية وقبل 3أشهر من انتهاء مدة اعتقاله التي امتدت ل19عاماً
حماس: جريمة استشهاد الأسير الفلسطيني داود الخطيب في سجن عوفر تضاف إلى سجل الإحتلال الأسود
الرئيس التونسي قيس سعيد: سأتحدث عن الخيانات والإرتماء في أحضان الصهيونية والإستعمار ولن أتسامح مع أي كان في هذا المجال
وزير الدفاع التركي: محاولة قلب التوازنات في قبرص لن تساعد في إحلال السلام بل ستتسبب في اشتباكات
الرئيس الإيراني:أميركا فشلت في مشروعها ضد إيران وتكبدت خسائر سياسية في الأسابيع الماضية في سابقة بتاريخ الأمم المتحدة
مقتل شاب أميركي من أصل إفريقي في العاصمة الأميركية واشنطن على يد الشرطة
وسائل إعلام أميركية: الرئيس ترامب يصدر توجهات بوقف التمويل عن مدن وصفها بالفوضوية
الأمم المتحدة:غوتيريش يشعر بالقلق إزاء القرار الأميركي بفرض عقوبات على 2 من كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية
المفوضية الأوروبية:الاتحاد الأوروبي يقف بجانب المحكمة الجنائية الدولية بعد إعلان فرض عقوبات أميركية على مدعيتها العامة
الكرملين:لا نرى أي مبرر لاتهام روسيا بأنها خلف تسميم المعارض أليكسي نافالني وندعو الغرب إلى عدم إطلاق أحكام متسرعة
رئيس الوزراء الفرنسي: وعد بخلق 160 ألف وظيفة جديدة في 2021 في إطار خطة لانعاش الاقتصاد المتضرر من كورونا
الحكومة الافغانية: أفرجنا عن كل سجناء حركة طالبان تقريبا باستثناء قلة رفضت فرنسا وأستراليا إطلاق سراحهم
الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل: أطلقنا سراح 400 سجين ونحن ننتظر بدء محادثات السلام مع طالبان بسرعة
فنزويلا دعت الامم المتحدة والإتحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقررة في 6 من كانون الأول
55 جريحا خلال صدامات بين معارضين لرئيس الوزراء والشرطة في بلغاريا
انفجار في ناقلة النفط العملاقة "نيو دايموند" قبالة كولومبو عاصمة سريلانكا
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى ليل الثالث عشر من المحرم الساعة 8:30 مساء بتوقيت بيروت
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نستنكر كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني ونعتبرها من الولاء المحرم شرعا
السيد الحوثي: التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى خسائر الإستسلام والخنوع
السيد الحوثي: موقفنا المتضامن مع شعوب أمتنا من لبنان وسوريا الى بورما والهند هو موقف مبدئي وجزء أساسي من التزامنا الديني
المنار تستمر في عرض المجلس العاشورائي المركزي حتى مساء الثالث عشر من المحرم
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
قطر تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى 119420 بعد رصد 214 حالة جديدة والوفيات تبلغ 201 بعد تسجيل وفاتين منذ الأمس (سبوتنيك)
منذ 45 mins
3 September، 2020
قطر
كورونا
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