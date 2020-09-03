عمليات صلاح الدين تشرع بتنفيذ عملية تطهير شرق وغرب وادي الثرثار

شرعت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين الخميس، بتنفيذ واجب تطهير وتفتيش شرق وغرب وادي الثرثار. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ، أن “قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها، شرعت بتنفيذ واجب تطهير وتفتيش شرق وغرب وادي الثرثار لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة”. أوضح، أنَّ “تنفيذ َالواجبِ يتمُ من صفحةٍ واحدةٍ وبمحورينِ، في الأول الفوجينِ الأولِ والثاني في لواءِ المشاة الواحد والتسعين بالفرقة الرابعة عشرة من قرية مسيليلة الى جسر البكة الى جنوب جسر البكة قرية المشاغيف مروراً بقرية المطجعات انتهاءاً بقرية ابيار وضحة”.

واضاف أن “المحور الثاني فيه قوة من قيادة عمليات صلاح الدين مع فوج سوات وفوج التكتيكي مديرية شرطة صلاح الدين، يكون فيه الواجب من ميدان ام المعارك الى قرية ام طوس مروراً بقرية ام اطبوك انتهاءً بنقطةِ التقاءِ المحورِ الاول مع المحور الثاني قرية بيار وضحة”.

المصدر: موقع قناة الغدير