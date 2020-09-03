مؤتمر”اليوم الموعود” الفكري السابع عشر بمناسبة ذكرى عدد من القادة في المقاومة الاسلامية

نظمت جمعية الامام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة وقناة الصراط بالتعاون مع العتبة الكاظمية المقدسة مؤتمر اليوم الموعود الفكري السابع عشر بمناسبة الذكرى السنوي للقادة المؤسسين للمقاومة الاسلامية في لبنان الذين استشهدوا بأيام عاشوراء ومنهم الشهيد المؤسس القائد الحاج فرج بلوق والشهيد المؤسس القائد الحاج حسن السعلوك والشهيد المؤسس القائد الحاج فادي بلوق والعديد منهم وذلك بتارخ ١٣ محرم ١٤٤٢ برئاسة عضو اللقاء سماحة الشيخ مرتضى صياحي.

تضمن المؤتمر في البداية تلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو اللقاء، ثم كانت كلمة رئيس المؤتمر سماحة الشيخ مرتضى صياحي وكلمة رئيس جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية الحاج حبيب الله بلوق القاها من معلم مليتا جنوب لبنان.

بعد ذلك تليت زيارة عاشوراء من قبل فضيلة السيد حيدر عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية ، واعقبها كلمة آية الله سماحة الشيخ محسن الحيدري عضو مجلس خبراء القيادة بعنوان : فلسفة ثورة الإمام الحسين”ع” ، ومحاضرة حسينية لسماحة الشيخ أحمد القطان رئيس جمعية قولنا والعمل بعنوان : الإمام الحسين “عليه السلام” مدرسة الثائرين، ثم محاضرة حسينية لسماحة الشيخ صهيب حبلي رئيس جمعية ألفة وعضو اللقاء بعنوان : هل عاشوراء الامام الحسين “عليه السلام” تجمع او تفرق . كما كانت مشاركة من الباحث والمفكر الإسلامي الدكتور أحمد راسم (مصر) .

بعد ذلك اقيمت فقرة شعرية من وحي المناسبة للشعراء السادة :

_الشاعر الدكتور عباس فتوني

_الشاعر الشيخ علي ناصر عضو لقاء اليوم الموعود الفكري

_الشاعر فضيلة الشيخ أحمد عيدي عضو لقاء اليوم الموعود الفكري.

بعد ذلك كلمة مفتي حلب العلامة سماحة الشيخ الدكتور محمود عكام (سوريا) ، وقدم المفكر والباحث الاسلامي المخضرم الدكتور إدريس هاني (المغرب) بحثاً حول : إستحالة نسيان الإمام الحسين “عليه السلام”.. ثم كانت كلمة عوائل الشهداء القاها شقيق الشهيد القائد الحاج فرج بلوق الحاج حيدر بلوق، كلمة المقاومة الإسلامية القاها سماحة العلامة السيد عيسى هاشم. وقدم ممثل سماحة السيد القائد في العراق آية الله سماحة السيد مجتبى الحسيني بحثاً بعنوان الإمام الحسين”ع” خرج لطلب الإصلاح في أمة جده”ص”. واختتم بدعاء الفرج.

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المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية