اقفال بلدة بافلية 3 ايام لتزايد اعداد المصابين

في إطار متابعة الواقع الصحي والوبائي المتعلق بجائحة كورونا في بلدة بافلية، أجرت فرق وزارة الصحة العامة فحوص PCR لدائرة المخالطين والتي اظهرت تزايد أعداد المصابين.

وبعد مراجعة محافظ الجنوب منصور ضو وقائمقام صور محمد جفال من قبل وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبالتنسيق مع قوى الامن الداخلي، تقرر اقفال البلدة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد الجمعة في 4 الحالي ولغاية الساعة السادسة من صباح الاثنين في 7 منه.

وطلبت بلدية بافلية من اهالي البلدة “تأمين ما يلزمهم من احتياجات والتزام قرار السلطات المعنية بعدم الولوج والخروج من والى البلدة، ابتداء من السادسة من صباح غد ولغاية الاثنين 7 الحالي عند السادسة صباحا، لما فيه اهمية في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم.

وتمنت عدم ازدياد الاصابات والشفاء لجميع المصابين، وطلبت منهم في حالات الطوارىء الاتصال على الارقام التالية:

رئيس البلدية 03745688

فرق المستجيب الاول

الهيئة الصحية الاسلامية: 03558937

جمعية الرسالة للاسعاف الصحي: 03533538

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام