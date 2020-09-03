مصلحة الليطاني قدمت هبة من التفاح والعنب لقوى الامن لتوزيعها على السجون

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها قدمت هبة عينية (ثلاثة اطنان من العنب والتفاح) للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي من انتاج حقولها الزراعية وذلك لتوزيعها على السجون.

وأشارت إلى أنه “في إطار المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع العام واستثمار الأراضي الزراعية والامن الغذائي، قامت بتقديم هبة عينية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي من انتاج حقولها الزراعية في مركز الارشاد الزراعي في خربة قنافر، وتتمثل الكميات المسلمة بـ 1500 كيلوغرام عنب ريد غلوب و1500 كيلوغرام تفاح سكارليت، على ان يتم تخصيص جزء من هذه الكميات من قبل المديرية للسجون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام