قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص لحيازتهم مخدّرات وعملة مزيّفة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة التي يقوم بها عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي لتوطيد الامن وتوقيف مرتكبي الجرائم والمطلوبين للقضاء، ونتيجةً للتعاون والتنسيق بين عناصر الحاجز المذكور والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، جرى توقيف كل من:ع. ح. (مواليد عام 2000، لبناني) و ف. ع. (مواليد عام 1994، لبناني) اللّذين ضبط بحوزتهما 85 حنجوراً من الكيتامين، كيسين بداخلهما مادتي باز الكوكايين وكوكايين، كيساً يحتوي على مادة السالفيا وكمية من مادة حشيشة الكيف، كذلك عثر مع الثاني على 50$ مزيّفة.

كما تمكن عناصر حاجز ضهر البيدر من توقيف المدعو س. خ. (مواليد عام 1986، سوري) الذي ضبط بحوزته مبلغ 5050$ مزيّفاً، اعترف انه استحصل عليه من منطقة بعلبك مقابل 15 مليون ل. ل.

وأودعوا مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام