وزیر الدفاع الايراني: لن نسمح للأعداء بعرقلة عجلة الانتاج فی البلاد

أعلن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي، أن من وظائف الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة دعم وحماية الصناعة الوطنية ، مؤكداً “لن نسمح للأعداء ونظام الهيمنة بايقاف عجلة الانتاج في البلاد من خلال الضغوط الاقتصادية”. ولدى تفقده معرض التجهيزات والأدوات الاحتياطية صباح الخميس، أوضح العميد حاتمي أن “هذا المعرض الذي اقامته مؤسسات الصناعات الدفاعية ياتي في اطار حركة النهوض بصناعة قطع الغيار اللازمة للاجهزة العسكرية وغير العسكرية”.

وأاشار الى أن نهضة تصنيع قطع الغيار التي بدأت منذ عدة سنوات، والتي باتت، حسب قوله، “قادرة على تصنيع القطعات الدقيقة والمعقدة التي لم يكن من المتصور أن يتم تصنيعها في البلاد”. واشار العميد حاتمي الى أن “نهضة تصنيع القطع الاحتياطية التي اطلقتها وزارة الدفاع جاءت بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات المعرفية والمراكز الصناعية ، ومن هنا فقد نجحت وباتت قادرة على تلبية احتياجات الشركات والمصانع المختلفة”. وأكد وزير الدفاع ان “مصانع الوزارة تنتج حاليا 38 الف نوع من قطع الغيار ، كما ان المعرض الذي افتتح اليوم يضم ألفي قطعة مختلفة”. وشهد المعرض ازاحة الستار عن (علبة تروس) بحرية خاصة بمحركات انواع السفن والزوارق البحرية المدنية والعسكرية.

المصدر: ارنا