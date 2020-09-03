مصلحة الليطاني: تخفيض غرامات التأخير في مشروع ري القاسمية ورأس العين وصيدا جزين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، “تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين”.

وأشارت إلى أنه “بناء على القانون رقم 185 تاريخ 19 آب 2020 المتعلق بتمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، لا سيما البند ثانيا منه الذي ينص على انه تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون كل المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020، تعلن المصلحة تخفيض غرامات التأخير المترتبة على المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين بنسبة 85%، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة خلال مهلة أقصاها 27/2/2021”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام